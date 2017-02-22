Шамиль Газизов: "Уфа готова принять матч "Крылья Советов" - "Локомотив"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал "СЭ", что проблем с проведением матча 18-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Локомотив", который был перенесен из Самары в Уфу, не возникнет. Он отметил, что стадион "Нефтяник" готов к проведению игр. Напомним, что первый матч в 2017 году на арене в столице Башкортостана состоится в рамках 1/4 финала Кубка России 1 марта.

– Наш стадион готов принять матч соседей из Самары. Вчера созванивались с руководством "Крыльев", дали добро на проведение их игры с "Локомотивом", – сказал Газизов. (Сергей АСТАХОВ)