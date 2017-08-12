Шамиль Газизов: "Уфа" дала слабину после забитого гола"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов выразил мнение, что результат матча 6-го тура чемпионат России с "Ростовом" (1:4) является справедливым. По словам специалиста, уфимцы в этой встрече не смогли справиться с давлением.

- Наверное, дали небольшую слабину после забитого гола и получили четыре мяча в свои ворота. Это футбол, такое бывает, - приводит ТАСС слова Газизова. - Команда не смогла справиться с нервами, хотелось бы извиниться перед болельщиками. Мы понимаем, в чем наши ошибки, будем разбираться.

"Ростов" хорошо провел этот матч, сумел воспользоваться нашими ошибками. Очень грамотная команда, с хорошим тренером. Если брать нашу игру в общем, то проиграли по делу.

После шести туров хотелось бы более хорошего результата, но ничего - будем работать над ошибками. Мы каждую игру выходим, чтобы радовать болельщиков. Команда останется в боевом настроении. Попереживаем, конечно, но уже послезавтра соберемся, чтобы готовиться к игре с "Динамо".

Трансляция матча "Уфа" – "Ростов" ​