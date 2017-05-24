Шамиль Газизов: "У Зинченко все будет хорошо"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" отметил, что Александр Зинченко еще покажет свои способности в ПСВ. Игрок, который ушел из уфимского клуба прошлым летом в "Манчестер Сити", в голландской аренеде провел 13 матчей и сделал три результативные передачи.

– Зинченко, перешедший летом из "Уфы" в "Манчестер Сити", совершил большую ошибку?

– В последнем туре за ПСВ он вышел на замену при счете 0:1, перевернул игру, смотрелся очень неплохо. Думаю, все у него будет хорошо. А его решение перейти в "Манчестер Сити"? Это его выбор, мы его уважаем. Александр у нас прогрессировал, мы за него болеем, переживаем, хотим, чтобы он стал большим футболистом. Это важно не только для него самого, но и для ФК "Уфы".

– А ведь он мог перейти в российский топовый клуб?

– Не стану скрывать, мог. Были конкретные разговоры, но Зинченко выбрал "Манчестер Сити". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Шамиля Газизова