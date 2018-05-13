Шамиль Газизов: "У нас впереди большое будущее"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал попадание своей команды в Лигу Европы. Напомним, что клуб занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России и получил путевку в еврокубки вместо "Тосно".

– Круто, все круто, команде спасибо, болельщикам спасибо, их пришло поддержать 10 тысяч, это и погнало команду. Если будет такое количество приходить, то и счета будут чаще подобные. Мы будем играть и стараться прославлять нашу республику, впереди большое будущее.

– "Уфа" квалифицировалась в Лигу Европы, для вас это чудо?

– Это бомба, это серьезное достижение, которое даст определенный толчок движению футбола в республике.

– "Уфе" по силам, потому что и денег нужно больше?

– Давайте не будем о деньгах, давайте о том, что "Уфа" двигается поступательно и делает правильные шаги во всем – в трансферной политике, в политике выращивания своих игроков, в своей школе. Есть вопросы по работе с болельщиками, тут будем прибавлять, в остальном мы двигаемся правильно.

– После такого считаете себя счастливым человеком?

– Сегодня я счастлив и республика должна быть счастлива, потому что она, что мы сильный регион и можем двигаться вперед. (Иван УРАЛЬСКИЙ)​