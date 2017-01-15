Шамиль Газизов: "Третий сбор "Уфы" пройдет в Испании"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что третий зимний сбор команда проведет в Бенидорме (Испания). Ранее стало известно, что уфимцы отказались от двух тренировочных сборов в Турции из-за спортивной составляющей.

– С местом третьего сбора определились: проведем его в Испании, под Аликанте, город называется Бенидорм, – приводит "Р-Спорт" слова Газизова. Команда работает на Кипре в двухразовом режиме, втягивается, и пока все идет по плану. Сергей Семак работает с командой, все хорошо. Я вижу от него как раз то, что и ожидал. У каждого тренера есть определенное видение, так что, конечно, уже заметны изменения.

Из новичков пока приехал только Михаил Филиппов из "Спартака-2", он пробудет до конца сборов, тогда мы и определимся по поводу его будущего. Плюс Богдан Сарнавский сегодня расторг контракт с "Уфой". Это обоюдная инициатива, Богдану нужно игровое время, поэтому было принято совместное решение расстаться.