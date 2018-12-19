Шамиль Газизов: "Со временем "Уфа" и "Салават Юлаев" пойдут по пути "Барселоны" и "Реала"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов - о сотрудничестве с ХК "Салават Юлаев".

– Нет идеи объединиться с "Салаватом" и начать одну большую и совместную маркетинговую работу? То есть, пойти по примеру "Барселоны", "Реала", у которых все виды спорта под одним брендом.

– Так и будет со временем. В любом случае, болельщик один. Это правильно, что 90 тысяч пошли на "Камп Ноу" и девять тысяч из тех же болельщиков потом идут на баскетбол. Наши фанаты, в большинстве своем, ходят и на хоккей. Также и с волейболом, с гандболом и другими соревнованиями. Со временем, как-то надо идти вместе. Мы уже пытаемся что-то делать совместно. Раньше, когда только начинали, это было сложно. Сейчас у всех есть понимание, что совместными усилиями можно добиться успеха. У нас получаются вместе какие-то акции. Это уже способствует тому, что потихонечку будем объединяться. И это касается не только интернет пространства. У нас была идея сыграть совместный футбольный матч и собранные средства направить на определенные цели. Не получилось, значит, сделаем в следующем году, - цитирует функционера Gorobzor.ru.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.