Шамиль Газизов: "Смолову давно пора в Европу"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что у него осталось двоякое чувство от игры сборной России. Его разочаровала травма Андрея Лунева, которую он получил после столковения с форвардом сборной Испании Родриго.
– Как вам игры нашей сборной с Аргентиной и Испанией?
– Осталось двоякое чувство. Получилась не самая выразительная игра с Аргентиной. Зато с испанцами продемонстрировали свои лучшие качества, большое желание. Разочаровало, что Лунев получил травму. Хорошо, что обошлось. Андрея очень любят наши болельщики, считают своим. В клуб поступило много звонков, интересовались здоровьем вратаря.
– Вы сами звонили ему?
– Нет, но наш тренерский штаб с ним на связи.
– Смолов оформил дубль...
– Суперигра Федора! Просто супер!
– Пора нападающему в европейский клуб?
– Я думаю, давно пора. Видно его желание. Очень хорошо, что есть такие игроки в России. И их много.
– Кто еще достоин того, чтобы попробовать свои силы в Европе?
– Да все! Чем больше наших игроков будет выступать в Европе, тем лучше для сборной. Российский футбол станет сильней.
– Когда ждать в стартовом составе сборной игроков "Уфы"?
– Это вопрос не к нам. Мы делаем свою работу, а тренерский штаб сборной – свою. Если там не видят наших футболистов в команде, значит, ребята, по мнению тренеров, пока этого недостойны. (Павел ГУРЕВИЧ)
old grumbler
Играть хорошо нужно на своей родине, а не только за бугром... Вся латинская Америка дерет и Аргентину и Бразилию и ни в какой Европе не играет... как то так... а мы только то, что вдали, нахваливаем, а своё никогда не ценим пока не потеряем...
21:35