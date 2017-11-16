Шамиль Газизов: "Смолову давно пора в Европу"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что у него осталось двоякое чувство от игры сборной России. Его разочаровала травма Андрея Лунева, которую он получил после столковения с форвардом сборной Испании Родриго.

– Как вам игры нашей сборной с Аргентиной и Испанией?

– Осталось двоякое чувство. Получилась не самая выразительная игра с Аргентиной. Зато с испанцами продемонстрировали свои лучшие качества, большое желание. Разочаровало, что Лунев получил травму. Хорошо, что обошлось. Андрея очень любят наши болельщики, считают своим. В клуб поступило много звонков, интересовались здоровьем вратаря.

– Вы сами звонили ему?

– Нет, но наш тренерский штаб с ним на связи.

– Смолов оформил дубль...

– Суперигра Федора! Просто супер!

– Пора нападающему в европейский клуб?

– Я думаю, давно пора. Видно его желание. Очень хорошо, что есть такие игроки в России. И их много.

– Кто еще достоин того, чтобы попробовать свои силы в Европе?

– Да все! Чем больше наших игроков будет выступать в Европе, тем лучше для сборной. Российский футбол станет сильней.

– Когда ждать в стартовом составе сборной игроков "Уфы"?

– Это вопрос не к нам. Мы делаем свою работу, а тренерский штаб сборной – свою. Если там не видят наших футболистов в команде, значит, ребята, по мнению тренеров, пока этого недостойны. (Павел ГУРЕВИЧ)