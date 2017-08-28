Шамиль Газизов: "Слышал про интерес к Стоцкому. Официальных запросов не поступало"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что трансферная кампания клуба в летний период дозаявок, скорее всего, завершена. Летом в команду из Башкортостана перешли вратарь Алексей Чернов и защитник Джемал Табидзе.

Ранее появлялась информация, что в услугах полузащитника "Уфы" Дмитрия Стоцкого заинтересован бывший главный тренер команды Виктор Гончаренко, который возглавляет ЦСКА.

- До закрытия трансферного окна осталось чуть более трех дней, - цитирует ТАСС Газизова. - Могу сказать, что на 99 процентов трансферная кампания "Уфы" завершена. Слышал про интерес к Стоцкому, но официальных запросов по игроку не поступало.