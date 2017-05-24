Шамиль Газизов: "Слова Федуна? "Уфа" развивает футбол за МКАДом"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" отметил, что клуб занимается популяризацией футбола в России. Функционер не стал отвечать на заявление владельца "Спартака" Леонида Федуна о том, что команды с низкой посещаемостью не нужны в премьер-лиге.

– Главная проблема РФПЛ? Поля, посещаемость, судейство?

– Я вижу только положительную динамику в РФПЛ. Сегодня команды, которые вроде бы теряют турнирную мотивацию по ходу сезона, все равно бьются до конца. Последние туры это доказали. В частности, матчи "Уфы", "Амкара". Никто никому не поддавался. Видно, что футбол стал чище. Посещаемость? Пусть и не намного, но она выросла. На стадионах стало меньше правонарушений.

– Вы сказали про небольшой рост посещаемости. А вас не задело высказывание Леонида Федуна: "Посмотрите, какая посещаемость у новых команд. В Уфе – 6-7 тысяч. Зачем такие нужны? Да, они развивают футбол, но ты добейся, чтобы хотя бы 10 - 15 тысяч посещаемость была, чтобы ты мог от зрителей существовать"?

– Это его право так говорить. Могу сказать про свой регион и про провинциальные клубы. Футбол – это не только "Спартак", но и команды на периферии. Мы занимаемся популяризацией футбола за МКАДом и дальше. Поймите, Россия – это не только Москва и Санкт-Петербург. Наверное, у нас не все еще получается, но мы стараемся. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Шамиля Газизова