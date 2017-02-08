16:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шамиль Газизов: "Рано говорить, что Готлиб станет игроком "Уфы"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал интерес клуба к защитнику "Хапоэля" из Тель-Авива Эди Готлибу. Он отметил, что клуб хорошо знает игрока, который может получить российский паспорт. 24-летний футболист являлся основным защитником молодежной сборной Израиля, но за главную команду страны пока не играл.

– В "Уфу" сватают защитника Готлиба из тель-авивского "Хапоэля". Интересуетесь им?

– Хороший футболист, знаем его. Он может получить российский паспорт. Но рано говорить о том, что он станет игроком "Уфы". (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы REN-TV

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