Шамиль Газизов: "После ничьей с "Уралом" был разговор на повышенных тонах"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после матча 12-го РПЛ с "Уралом" (1:1) остался недоволен игрой своей команды во втором тайме.

- Мы провели хороший первый тайм, а за второй было стыдно: отдали инициативу и игру, как мне показалось, - сказал Газизов. - Итог закономерен, здесь всем тяжело играть. Чтобы подниматься со дна в турнирной таблице, нужно побеждать, поэтому недоволен ничейным результатом.

"Урал" - очень сильная команда, но нам нужно выходить из той ситуации, в которую мы попали. Без побед это не получится. И с командой был разговор на повышенных тонах, я абсолютно не доволен. Когда придут победы, тогда и будет все нормально. (Иван Уральский)

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