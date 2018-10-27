17:12 | Футбол — РПЛ

Шамиль Газизов: "После ничьей с "Уралом" был разговор на повышенных тонах"

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Генеральный директор "Уфы"  Шамиль Газизов после матча 12-го РПЛ с "Уралом" (1:1) остался недоволен игрой своей команды во втором тайме.

- Мы провели хороший первый тайм, а за второй было стыдно: отдали инициативу и игру, как мне показалось, - сказал Газизов. - Итог закономерен, здесь всем тяжело играть. Чтобы подниматься со дна в турнирной таблице, нужно побеждать, поэтому недоволен ничейным результатом.

"Урал" - очень сильная команда, но нам нужно выходить из той ситуации, в которую мы попали. Без побед это не получится. И с командой был разговор на повышенных тонах, я абсолютно не доволен. Когда придут победы, тогда и будет все нормально. (Иван Уральский)

Урал - Уфа

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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