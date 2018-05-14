Шамиль Газизов: "Почему все уверены, что Семак уйдет? Вдруг его не устроит предложение "Зенита"?"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном переходе главного тренера Сергея Семака в "Зенит".

– Никаких вопросов об уходе не было, – заявил Газизов. – Сейчас весь штаб – в отпуске. Мне сообщили, что он в офисе "Газпрома". Пока для меня это как слухи. Слышал, что вчера болельщики "Зенита" скандировали "Богданыч" на "Вираже" и хотят видеть его главным тренером, ведь он лидирует с большим отрывом в опросе в соцсети.

– Как относитесь к известиям о его возможном уходе?

– Всегда готов к любым изменениям. Но почему все уверены, что Сергей Богданович обязательно уйдет? Еще два года действует его контракт. Вдруг предложение "Зенита" его не устроит. "Уфа" – не гранд, но тоже довольно крутой и топовый клуб со своей системой и харизмой. Мы будем выступать в том же европейском турнире (что и "Зенит". – Прим. "СЭ"). Только они начнут с третьего, а мы – со второго отборочного раунда (улыбается).

– Как воспримите возвращение Семака в петербургский клуб?

– С гордостью. Вся страна его знает как прекрасного футболиста и человека. Как игрок Сергей доказал все. У него большая семья, но работает Семак по 25 часов в сутки и прогрессирует как тренер. Если его переход в "Зенит" состоится, нашему клубу это добавит плюсов и не только денежных.

– Возможную замену не рассматривали?

– Конечно, нет. Как я могу заниматься поиском нового тренера, если у нас есть Сергей Богданович.

– С Низеликом вы общались по поводу возможного отъезда?

– Вчера вечером мы последний раз общались с Семаком, с Низеликом и другими представителями штаба. Ни у кого никаких предложений не было. Дальше могло произойти все, что угодно.

42-летний Семак работал в штабе "Зенита" с 2013 по 2016 годы. Некоторое время он исполнял обязанности главного тренера команды – в начале 2014 года после увольнения Лучано Спаллетти и в 2015 году во время дисквалификации Андре Виллаша-Боаша. (Евгений БЕЛОУСОВ)