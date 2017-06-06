Шамиль Газизов: "По контракту Беленова ясность наступит до конца недели"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что ясность по новому контракту вратаря Александра Беленова наступит до конца недели.

В минувшем сезоне 30-летний голкипер провел в премьер-лиге 27 матчей, пропустил 28 голов. Отметим, что чемпионат Беленов начинал в составе "Анжи".

– Когда в "Уфе" будут первые новички? – вопрос Газизову.

– Пока никого нет, до 13 июня говорить об этом нет смысла. После будут изменения. Новичков много не будет.

– Беленов дал ответ по новому контракту?

– До конца недели будет ясность. (Сергей АСТАХОВ)