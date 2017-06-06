13:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шамиль Газизов: "По контракту Беленова ясность наступит до конца недели"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что ясность по новому контракту вратаря Александра Беленова наступит до конца недели.

 
"Зенит" объявил об уходе полузащитника ДАННИ.Таблица переходов РФПЛ

В минувшем сезоне 30-летний голкипер провел в премьер-лиге 27 матчей, пропустил 28 голов. Отметим, что чемпионат Беленов начинал в составе "Анжи".

– Когда в "Уфе" будут первые новички? – вопрос Газизову.

– Пока никого нет, до 13 июня говорить об этом нет смысла. После будут изменения. Новичков много не будет.

– Беленов дал ответ по новому контракту?

– До конца недели будет ясность. (Сергей АСТАХОВ)

Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий