Шамиль Газизов: "Первый матч "Уфы" после паузы - и сразу история"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после победы команды над "Анжи" (1:0) в матче 1/4 финала Кубка России заявил, что клуб не будет делать ставку на победу в этом турнире и будет стараться побеждать во всех оставшихся играх. Отметим, что эта встреча была первой для главного тренера уфимской команды Сергея Семака на своем посту в официальных играх. Следующий матч "Уфа" проведет 5 марта против "Терека" в рамках 18-го тура чемпионата России.

– Хорошо сыграли для первой официальной встречи, – цитирует "Р-Спорт" Газизова. – Первый матч после паузы – и сразу история. Это замечательно! Очень благодарны болельщикам, в это время пришли и поддержали нас, это их победа. А то, что мы каждую игру будем стараться играть на победу, – вот наша задача. Следующая игра с "Тереком", она и будет самой важной. Не могу сказать, что будем делать ставку именно на Кубок России, когда подойдем к игре – тогда и будем готовиться.