Шамиль Газизов: "Отпустили бы Гончаренко в ЦСКА, даже если бы не было такого пункта в контракте"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" подвел итоги первой части сезона. Он подчеркнул, что переход Виктора Гончаренко в ЦСКА является прогрессом для специалиста.

– Конец года ознаменовался уходом главного тренера в ЦСКА. Была ли возможность удержать Виктора Гончаренко? - вопрос Газизову.

– В его контракте с "Уфой" был пункт об уходе в ЦСКА без компенсации. Скажу больше. Даже если этой опции не существовало бы, мы все равно отпустили бы Виктора Михайловича в московский клуб, поступи от армейцев такое предложение. Переход в команду топового уровня – прогресс для тренера.

– Отпустили бы даже без компенсации?

– В таком случае пришлось бы вести переговоры с ЦСКА по сумме неустойки.

– Кто из штаба Гончаренко покинул "Уфу"?

– Тренер по физподготовке Руслан Зубик, ушедший в ЦСКА. Остальные специалисты остаются в команде.

– Вряд ли вы рассчитывали, что сотрудничество прервется спустя полгода.

– Конечно. Но раз есть договоренности, необходимо их соблюдать.

– Кто инициировал включение в контракт такого пункта?

– Условие ЦСКА, которое поддержал и тренер. (Сергей АСТАХОВ)

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