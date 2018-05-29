Шамиль Газизов: "Окончательно уладили все с Семаком только минувшей ночью"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поблагодарил Сергея Семака за работу в клубе. Сегодня, напомним, 42-летний специалист подписал двухлетний контракт с "Зенитом".

– Мы согласно нашим договоренностям, пошли на встречу Семаку и отпустили его. Окончательные детали были согласованы только минувшей ночью, – начал Газизов. – Сергей Богданович ушел в топ-клуб, а мы, считаю, некая ступень, которая помогла подготовить молодого российского тренера. Отдельное спасибо хочу сказать спасибо жене Семака и всей остальной его большой семье. Знаю, что им было непросто когда-то перебраться в Уфу, но сегодня они возвращаются в Петербург. Желаю успеха Семаку в "Зените".

– Теперь вам проще будет брать футболистов "Зенита" в аренду?

– Я даже не рассматривал такой вариант. Все-таки "Уфа" и "Зенит" – соперники. Каждый борется за очки, победы, голы.

– То есть вы теперь с Семаком соперники?

– Нет, я так сказать не могу (смеется). Могу только повторить слова благодарности ему.

– "Зенит" выплатил компенсацию за Семака?

– Я бы не хотел отвечать на этот вопрос. По этическим соображениям. (Андрей СИЗЯКИН)