Шамиль Газизов: "Окончательно уладили все с Семаком только минувшей ночью"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поблагодарил Сергея Семака за работу в клубе. Сегодня, напомним, 42-летний специалист подписал двухлетний контракт с "Зенитом".
– Мы согласно нашим договоренностям, пошли на встречу Семаку и отпустили его. Окончательные детали были согласованы только минувшей ночью, – начал Газизов. – Сергей Богданович ушел в топ-клуб, а мы, считаю, некая ступень, которая помогла подготовить молодого российского тренера. Отдельное спасибо хочу сказать спасибо жене Семака и всей остальной его большой семье. Знаю, что им было непросто когда-то перебраться в Уфу, но сегодня они возвращаются в Петербург. Желаю успеха Семаку в "Зените".
– Теперь вам проще будет брать футболистов "Зенита" в аренду?
– Я даже не рассматривал такой вариант. Все-таки "Уфа" и "Зенит" – соперники. Каждый борется за очки, победы, голы.
– То есть вы теперь с Семаком соперники?
– Нет, я так сказать не могу (смеется). Могу только повторить слова благодарности ему.
– "Зенит" выплатил компенсацию за Семака?
– Я бы не хотел отвечать на этот вопрос. По этическим соображениям. (Андрей СИЗЯКИН)
ЗЗ+
Стыдно ему :) Он же последние 3 месяца только и долдонил каждый день в интервью, что в контракте Семака есть прописанная сумма отступных, и все могут её заплатить и пригласить Семака. А на деле - позвонили "из Питера" и сказали, что "надо отпустить Сергея Богдановича" :)
18:46
0,7 в одно рыло
А что ту такого? Ну сказал бы да, выплатили, или нет.
18:39
ЗЗ+
"Зенит" выплатил компенсацию за Семака? – Я бы не хотел отвечать на этот вопрос. По этическим соображениям.// Т.е. нет :)
18:30