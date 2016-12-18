15:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шамиль Газизов: "Объявим нового главного тренера не раньше 28 декабря"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб объявит нового главного тренера в конце декабря. Ранее команду покинул Виктор Гончаренко, который возглавил ЦСКА после ухода Леонида Слуцкого. В СМИ сообщалось, что уфимцев может возглавить тренер "Зенита" Сергей Семак.

– Наверное, до конца года объявим, но не раньше 28-го. Это связано с определенными обстоятельствами, но кандидат у нас один, и мы находимся в переговорах, - цитирует ТАСС Газизова.

Ранее предполагалось, что имя нового главного тренера "Уфы" станет известно 25 декабря.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3883664

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