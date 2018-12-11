Шамиль Газизов – о создании академии "Уфы": "Нельзя написать на коробке, что это филиал детской академии"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов уверен, что главный тренер уфимского клуба Дмитрий Кириченко определяет стартовый состав в соответствии с формой футболистов. 50-летний российский функционер заявил, что первый филиал академии "Уфы" откроется в следующем году.

– Когда Дмитрий Кириченко будет ставить молодых футболистов в основу? В последнем матче "Рубина" против "Зенита" (2:1) главный тренер казанского клуба выпустил на поле двух 18-летних игроков...

– Если бы у Бердыева были другие футболисты в распоряжении, то он бы поставил не 18-летних игроков, – сказал Газизов в интервью "Уфе" на Youtube-канале клуба. Например, 20-летний Данил Круговой провел уже третий матч в чемпионате России, хотя там мог появиться более опытный 32-летний Александр Сухов. Кириченко доверяет тем, кто лучше выглядит на данный момент. Тренерский штаб имеет показатели по каждому спортсмену. У нас нет врагов.

​– Когда появится первая академия "Уфы" в других городах республики?

– Должны появиться в скором будущем. Проблема в том, что должна быть необходимая материально-техническая база для реализации такого рода вещей. Нельзя написать на коробке, что это филиал детской академии "Уфы". Постепенно готовим тренерские кадры. Если все будет нормально, то откроем первый филиал футбольной академии команды в следующем году.