Шамиль Газизов: "Нужно ли было удалять Акинфеева? Интересно, что скажет судейский комитет"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 24-го тура чемпионата России заявил, что игроки его команды не готовы психологически к пробитию пенальти. Также руководитель не стал комментировать судейские решения в этой встрече, отметив, что арбитр давал игрокам бороться.
– Как можно оценивать матч, когда счет 2:0 не в нашу пользу? – цитирует ТАСС Газизова. – Неприятно, что дома мы проигрываем уже не первую игру, поэтому оценю ее как плохую для нас. Мы должны быть более результативными. Мы не забиваем пенальти, это говорит о том, что мы психологически не готовы к таким моментам, будем работать над этим компонентом.
Нужно ли было удалять Акинфеева? Это пускай оценивает судейский комитет, интересно, что они скажут. Если бы мы играли с другой командой, не знаю, какое решение принял бы судья. Не мое дело это комментировать, нам дали пробить пенальти, судья давал бороться, давал играть.
zega
Уже лет 10(десять), а может и более судьи нагло тянут за уши ЦСКА. Столько "ошибок" сделано судьями в пользу этой команды, что все их заслуги кажутся "липовыми". Правда у ЦСКА есть еще один конкурент "Зенит", где судьи тоже систематически помогали этому клубу. Если взять "ошибки" которые сделаны в пользу ЦСКА и Зенита, то их будет больше, чем если суммировать спорные судейские моменты для всех остальных клубов РФПЛ вместе взятых. Вывод такой: в пользу ЦСКА и Зенита судейские ошибки системные(ОСОЗНАННЫЕ), а в пользу других команд ошибки разовые(СЛУЧАЙНЫЕ). Просто смотреть на эту судейскую наглость стновится все противнее.
20:42
marksan
Вопреки_____ Вы написали столько глупости, что хватает на целый лист газеты! Умерьте пыл! Ваш бред читают единицы! А Ваш Кудряшов просто самоубийца!
20:22
баламошка
Давно пора удалять Газизова со страниц СЭ. Его слишком много в последнее время... Его сразу после первого комментария в СЭ уже стало слишком много.
20:17
Вопреки
Смешной... Ждет откровений от дрожащего перед Гинером, Федуном и Миллером (и их крышами) в коленках Будогосского и МУТКО. Вспомни какую чушь они придумали по травме ростовского Кудряшова в матче с тем же ЦСКА. МУТКО уже пора создавать чемпионат команд ТОЛЬКО двух столиц, поскольку все-равно арбитры "работают" на НИХ в матчах с региональными клубами. Уже специалисты подтвердили, что кроме Акинфеева еще и Щенникова нужно было удалять, а эти писаки все трындят о честности судишек с "рюкзаками обязательств" (МУТКО). Ну НЕТ слов от этого беспредела в пользу столичных клубов... Держат болельщиков и адекватных специалистов за идиотов, вешая нам лапшу о "честном" чемпионате... В отставку МУТКО со всей его бригадой, а в РФС и исполком выбрать лишь региональных специалистов, которым спортивная составляющая будет главенствующей при распределении мест на пьедестале... Ныне же, как и раньше, все решается в кабинетах МУТКО и Прядкина, телефонное право крышевания. Кому такой футбол нужен... Но обеспокоены, почему народ перестал ходить на футбол в регионах ? Удоды. Ждем завтра подобного ЦИРКА в Ростове в пользу назначенного МУТКО и КО чемпиона... Позорники
20:09