Шамиль Газизов: "Нужно ли было удалять Акинфеева? Интересно, что скажет судейский комитет"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 24-го тура чемпионата России заявил, что игроки его команды не готовы психологически к пробитию пенальти. Также руководитель не стал комментировать судейские решения в этой встрече, отметив, что арбитр давал игрокам бороться.

– Как можно оценивать матч, когда счет 2:0 не в нашу пользу? – цитирует ТАСС Газизова. – Неприятно, что дома мы проигрываем уже не первую игру, поэтому оценю ее как плохую для нас. Мы должны быть более результативными. Мы не забиваем пенальти, это говорит о том, что мы психологически не готовы к таким моментам, будем работать над этим компонентом.

Нужно ли было удалять Акинфеева? Это пускай оценивает судейский комитет, интересно, что они скажут. Если бы мы играли с другой командой, не знаю, какое решение принял бы судья. Не мое дело это комментировать, нам дали пробить пенальти, судья давал бороться, давал играть.

"СЭ" вел трансляцию матча "Уфа" - ЦСКА