21:27 | Футбол — РПЛ

Шамиль Газизов: "Новый стадион "Уфы" будет с закрытой крышей с вместимостью около 15 тысяч"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил в интервью клубному телевидению о проекте создания нового футбольного стадиона для уфимской команды. 50-летний российский функционер признался, что сооружение будет обладать небольшой вместимостью около 15-17 тысяч с закрытой крышей.

– Работы по новому стадиону уже ведутся, не скажу, – сказал Газизов в интервью "Уфе" на Youtube-канале клуба. – Намерения по строительству у республики Башкортостана есть. Нужно определиться с геолокацией сооружения, необходимо, чтобы вокруг него была инфраструктура и развлекательная сеть, где можно проводить свободное время. Могу сказать, что стадион будет небольшой с вместимостью 15-17 тысяч и с закрытой крышей. Данное сооружение должно соответствовать всем международным требованиям. Большой стадион на 30-40 тысяч руководство "Уфы" не потянет. Хотим проводить там не только футбол, а также различные шоу и форумы.

 

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