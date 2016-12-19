Шамиль Газизов: "Новым тренером "Уфы" будет россиянин"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" подвел итоги первой части сезона. Он сообщил, что новым главным тренером команды после ухода Виктора Гончаренко в ЦСКА будет российский специалист.

– Когда стоит ожидать нового главного тренера?

– Ведем переговоры с одним специалистом. Возглавит ли "Уфу", в большей степени зависит от него. Думаю, объявим о подписании контракта после 25 декабря.

– Главным кандидатом называют Сергея Семака. Так ли это?

– Слухи комментировать не хочу. Могу сказать, что это российский тренер.

– Почему не рассматриваете варианты из-за рубежа?

– Для "Уфы" будет лучше, если к работе приступит отечественный специалист. (Сергей АСТАХОВ)

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