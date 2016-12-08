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Шамиль Газизов: "Новости по Гончаренко появятся не раньше понедельника"

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Информация о том, что главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко возглавит ЦСКА, появится не раньше понедельника. Ранее генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов сообщил, что новости по Гончаренко будут опубликованы 8 или 9 декабря.

 
Леонид СЛУЦКИЙ.Дорога Слуцкого

– Сегодня о судьбе Гончаренко в "Уфе" информации не будет. На нашем сайте она появится не раньше понедельника, – сказал Газизов.

– Зимой Виктор Васин может вернуться в ЦСКА?

– Такая опция есть. Посмотрим, как будет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maratka 69

Говорил же, что 8го декабря всё скажет... Опять болелам яйца крутят. В понедельник скажут, что ждите пятницу

16:30

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