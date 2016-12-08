Шамиль Газизов: "Новости по Гончаренко появятся не раньше понедельника"

Информация о том, что главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко возглавит ЦСКА, появится не раньше понедельника. Ранее генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов сообщил, что новости по Гончаренко будут опубликованы 8 или 9 декабря.
– Сегодня о судьбе Гончаренко в "Уфе" информации не будет. На нашем сайте она появится не раньше понедельника, – сказал Газизов.
– Зимой Виктор Васин может вернуться в ЦСКА?
– Такая опция есть. Посмотрим, как будет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
maratka 69
Говорил же, что 8го декабря всё скажет... Опять болелам яйца крутят. В понедельник скажут, что ждите пятницу
16:30