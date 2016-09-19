Шамиль Газизов: "Не скажу, что Россия - нефутбольная страна"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не согласился с мнением наставника ЦСКА Леонида Слуцкого, заявившего, что Россия - нефутбольная страна. Также он посетовал на то, что в Башкирии недостаточно сильны футбольные традиции, из-за чего непросто привлечь болельщиков на трибуны.

- Болезнь роста была. Она и сейчас есть, но уже в меньшей степени, - цитируют "Известия" Газизова. - Менталитет низших лиг сразу не выветривается из головы – это касается и команды, и руководства клуба. Не говоря уже о том, что в не футбольной республике сделать футбольную команду не так просто.

– Вы согласны с Леонидом Слуцким, что Россия – нефутбольная страна?

– Я не хочу сказать, что у нас нефутбольная страна. Дело в том, что футбол, как и любой вид спорта, должен к себе привлечь, чтобы в него хотели играть и его хотели смотреть. У нас в школе занимается тысяча детей. В республике много народу играет в футбол, есть куча любительских команд. Просто на профессиональном уровне футбол пока еще не представлен как бизнес, чтобы собирать хорошую посещаемость. А в качестве социального явления он как был нашим видом спорта, так им и остался. Еще предстоит работа с болельщиками. Футбол пришел в Уфу в тот момент, когда наш болельщик был воспитан на других клубах – "Спартаке", "Локомотиве", ЦСКА.