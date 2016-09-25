Шамиль Газизов: "Не ожидали победы над" Спартаком", но она дорогого стоит"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов остался доволен победой команды над "Спартаком" (1:0) в матче 8-го тура чемпионата России. Он отметил, что этот успех дорогого стоит, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Не ожидали победы над "Спартаком", рассчитывали сыграть удачно. Много работали, и сегодняшний успех – победа всей республики, – сказал Газизов. – Тренерский штаб провел серьезный анализ перед встречей, благодарен Гончаренко за то, что "Уфа" растет. Победить "Спартак" на его поле дорогого стоит.

– "Уфе" повезло?

– И "Спартаку" тоже. У нас были контратаки, когда могли забить еще. Горд за свою команду.

– Победа над "Локомотивом", теперь над "Спартаком". Дела выправляются?

– У нас следующая игра с "Амкаром". Сегодня отпразднуем победу, а завтра начнем готовиться к следующей встрече.

– Много было разговор, что "Уфа" может как-то отплатить "Спартаку" за результат в 30-м туре прошлого чемпионата...

– Счет на табло, и он ответил всем скептикам.