19:38 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шамиль Газизов: "Не ожидали победы над" Спартаком", но она дорогого стоит"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов остался доволен победой команды над "Спартаком" (1:0) в матче 8-го тура чемпионата России. Он отметил, что этот успех дорогого стоит, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Не ожидали победы над "Спартаком", рассчитывали сыграть удачно. Много работали, и сегодняшний успех – победа всей республики, – сказал Газизов. – Тренерский штаб провел серьезный анализ перед встречей, благодарен Гончаренко за то, что "Уфа" растет. Победить "Спартак" на его поле дорогого стоит.

– "Уфе" повезло?

– И "Спартаку" тоже. У нас были контратаки, когда могли забить еще. Горд за свою команду.

– Победа над "Локомотивом", теперь над "Спартаком". Дела выправляются?

– У нас следующая игра с "Амкаром". Сегодня отпразднуем победу, а завтра начнем готовиться к следующей встрече.

– Много было разговор, что "Уфа" может как-то отплатить "Спартаку" за результат в 30-м туре прошлого чемпионата...

– Счет на табло, и он ответил всем скептикам.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Робат

А "Спартак" локти наверно кусает - нефик было в прошлом году в Уфе дарить хозяевам победу!

20:22 25 сентября

Wild Weasel

А вы и не победили! Это Спартака проиграл... И действительно, могли бы и поблагодарить Спартак за 30-й тур прошлого чемпионата - вот и делай после этого добро людям ((((

19:54 25 сентября

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