Шамиль Газизов: "Не думаю, что игра "Уфы" с "Оренбургом" была проигранной"

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов выразил надежду, что клуб выправит турнирное положение во втором круге. В матче 15-го тура уфимцы уступили "Оренбургу" (0:1) и занимают в таблице 14-е место.

- Да, проиграли. Но не думаю, что игра была проигранной, - цитирует "РИА Новости" Газизова. - Просто есть некоторые вещи, и это не наша игра. Не хочется тут что-то говорить, специалисты все видят. А мы будем двигаться дальше, несмотря ни на что, - сказал Газизов по телефону. - Я уже говорил, что этот сезон будет очень тяжелым. Надо проходить через взлеты и падения, нужно закаляться. Нам нужно выправлять ситуацию.