20:32 | Футбол — РПЛ

Шамиль Газизов: "Не думаю, что игра "Уфы" с "Оренбургом" была проигранной"

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Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов выразил надежду, что клуб выправит турнирное положение во втором круге. В матче 15-го тура уфимцы уступили "Оренбургу" (0:1) и занимают в таблице 14-е место. 

- Да, проиграли. Но не думаю, что игра была проигранной, - цитирует "РИА Новости" Газизова. - Просто есть некоторые вещи, и это не наша игра. Не хочется тут что-то говорить, специалисты все видят. А мы будем двигаться дальше, несмотря ни на что, - сказал Газизов по телефону. - Я уже говорил, что этот сезон будет очень тяжелым. Надо проходить через взлеты и падения, нужно закаляться. Нам нужно выправлять ситуацию.

Оренбург - Уфа

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20181124/1146462159.html

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