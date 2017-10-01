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17:04 | Футбол — РФПЛ

Шамиль Газизов: "Не будем отдельно премировать Беленова за отраженный пенальти"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что не будет отдельно награждать премией голкипера команды Александра Беленова за отраженный пенальти в матче 12-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0). По его словам, вратарь сделал свою работу.

– Беленов – герой матча?

– Он сделал свою работу, и сделал ее отлично. Помог команде сохранить ее лицо при не самом лучшем судействе. Я не люблю об этом говорить, но сейчас уже наболело.

– Будет ли премия Беленова за вытащенный пенальти?

– Никаких премий у нас нет. Он выполняет свою работу. А я еще раз хочу поздравить свои команду и болельщиков, мы сыграли достойно. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча ЦСКА – "Уфа"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Островзаячий

Из ФНЛ дороже выходить будет.

17:39

голвам

жадных руководителей е любят и Беленов припомнит такого скупердяя и кинет эту Уфу

17:31