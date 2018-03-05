Шамиль Газизов: "Наше поле готово принять матчи "Амкар" - "Арсенал" и следом "Уфа" - "Анжи"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что они готовы принять 9 марта матч 22-го тура премьер-лиги "Амкар" – "Арсенал". Ранее стало известно, что совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения игр чемпионата России признала газон пермского стадиона "Звезда" не соответствующим принятым стандартам, вследствие чего "Амкар" не сможет проводить домашние матчи в Перми вплоть до исправления ситуации.

Отметим, что уже 10 марта "Уфа" в рамках того же тура дома примет "Анжи".

– Мы готовы принять встречу "Амкара" и "Арсенала", – сказал Газизов. – Поле у нас полностью готово провести два матча за два дня, что подтверждают и различные комиссии. Пермь заявила наша стадион резервным. Когда-то мы скитались по России, и "Амкар" пришел нам на помощь, теперь настала наша очередь. (Андрей СИЗЯКИН)