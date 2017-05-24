Шамиль Газизов: "Надеюсь, Семак останется в "Уфе" надолго"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер Сергей Семак продолжит свое сотрудничество с клубом. Несмотря на это, уфимцы не будут чинить препятствий, если специалиста позовут обратно в "Зенит".

– Сергей Семак продолжит тренировать команду?

– Сергей Богданович является главным тренером "Уфы". Надеюсь, мы будем работать долго и плодотворно и вместе достигнем серьезных результатов.

– У вас нет информации, что "Зенит" к нему обращался? Периодически появляются новости, что питерский клуб присматривается к этому специалисту.

– Я бы на месте "Зенита", конечно, присмотрелся бы к Семаку. Вижу, что это серьезный тренер, сильный, прогрессирующий, думающий. Он достиг всего как игрок и ставит перед собой серьезные цели и горизонты как тренер. Уверен, у него все получится.

– Значит, если "Зенит" сделает предложение Семаку, то…

– Чинить препятствий мы, конечно, не будем. Такова стратегия клуба, мы ее менять не собираемся. Если предложение устроит всех, то так тому и быть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Шамиля Газизова