Шамиль Газизов: "Мы показали характер, вырвали победу. Спасибо команде, спасибо Семаку"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил проявленный командой характер в матче 4-го тура чемпионата России с "Ахматом" (3:2). Также он выразил удовлетворение началом сезона. После четырех матчей "Уфа" набрала восемь очков – две победы и две ничьи.

– Мы победили очень сильную команду, одного из лидеров чемпионата, – цитирует "Р-Спорт" Газизова. – Мы у себя дома показали характер, вырвали победу. Спасибо команде, спасибо Сергею Богдановичу. Такие игры будут добавлять нам болельщиков на стадионе.

Конечно, доволен началом (чемпионата). Старт отличный. Надо понимать, что мы набрали хороший ход. Дай бог, будем дальше так продолжать. В этом успехе огромный вклад Сергея Богдановича и его тренерского штаба. Все работают.

Трансляция матча "Уфа" – "Ахмат"