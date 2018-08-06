Шамиль Газизов: "Краснодар" хочет провести матч с "Уфой" 12 августа"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что вопрос с переносом матча 3-го тура премьер-лиги против "Краснодара" все еще не решен.

По календарю уфимцы должны сыграть с "быками" 13 августа, а на 14 августа у клуба из Башкортостана назначена гостевая встреча с люксембуржским "Прогресом" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

– Переговоры по переносу матча пока ведутся. "Краснодар" хочет, чтобы мы сыграли 12 августа, то есть, в рамках 3-го тура. "Уфе" будет сложно это сделать, поскольку 13 числа мы, согласно регламенту Лиги Европы уже должны быть на предматчевой тренировке в Люксембурге, – сказал Газизов. (Иван ТОРОПЦЕВ)