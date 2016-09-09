21:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шамиль Газизов: "Краснодар" – это суперкоманда с суперфутболом"

0
0
0

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов перед матчем 6-го тура чемпионата России против "Краснодара"​ выразил восхищение соперником. Также он надеется, что его команда сделает все возможное для победы в воскресной встрече.

– В ближайшем матче мы принимаем "Краснодар" – это суперкоманда с суперфутболом, - цитирует пресс-служба краснодарского клуба Газизова. - Один из лидеров отечественного футбола, который проповедует красоту игры. С такими соперниками приятно играть. Я надеюсь, что стадион заполнится, потому что в "Краснодаре" есть на что и на кого посмотреть. Ну а мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы победить эту команду. У нас есть свой план, есть что противопоставить краснодарцам. Мы все сейчас живем только этим матчем.

Дополнительная информация

http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=126991

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ