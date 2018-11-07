Шамиль Газизов: "Кириченко вместе с Томаровым учится на лицензию PRO"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал "СЭ" о том, что новый главный тренер команды Дмитрий Кириченко проходит обучение в ВШТ. Сегодня стало известно, что Кириченко заменил Сергея Томарова.

- Кириченко сейчас учится на лицензию PRO в Высшей школе тренеров, этот факт позволяет тренировать в РПЛ, - сказал Газизов. - Они вместе с Томаровым учатся в одной группе. В начале следующего года у них будет выпуск. (Игорь Новиков)

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