Шамиль Газизов: "Карточки Денисова и Рыбуса? Если футболист получил предупреждение в 26-м туре, он должен пропускать 27-й, а не 23-й"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против "Локомотива" высказался о ситуации с дисквалификацией игроков соперника Игоря Денисова и Мачея Рыбуса. Оба футболиста получили четвертые желтые карточки во встрече 26-го тура с "Динамо" (4:0) и должны были пропустить игру против команды из столицы Башкортостана. В связи с переносом матча 23-го тура они отбыли дисквалификацию в игре с "Ахматом" (0:0).

– Наверное, если футболист получил предупреждение в 26-м туре, он должен пропускать 27-й, а не 23-й, – цитируют "Известия" Газизиова. – Думаю, это было бы логичнее и справедливее, но решения принимать не нам.

– Нынешний сезон вскрыл много проблем в регламенте лиги. По окончании сезона со стороны вашего клуба будут какие-либо предложения относительно его изменения или совершенствования?

– Мы видим определенные пробелы и будем обсуждать их с коллегами. Но я бы хотел отметить и другой момент – было очень много судейских ошибок. Практически в каждом туре случались прецеденты. Совсем недавно у нас произошли определенные перемены (глава судейского корпуса РФС Андрей Будогосский ушел в отставку, и.о. руководителя стал Александр Егоров. – Прим. "СЭ") – посмотрим, к чему они приведут. Но судейство у нас, очевидно, чуть-чуть "скрипит"… По самим перестановкам у меня пока нет комментариев, но то, что судейских скандалов в этом сезоне было много, – факт.

– В начале сезона было и много разговоров о введении видеповторов, но сейчас эта история утихла. Почему?

– Могу сказать только то, что я выступаю за введение видеоповторов в нашем чемпионате. Они помогут судьям принимать правильные решения. Это большое подспорье для всех.