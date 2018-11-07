Шамиль Газизов: "Кандидатура Юрана всплывала"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" информацию о том, что команду мог возглавить Сергей Юран, который работает с клубом Олимп-ПФЛ "Зорким". Сегодня главный тренером башкирской команды назначен Дмитрий Кириченко, который заменил на этом посту Сергея Томарова.

- Правда, что Юран прилетал в Уфу и с ним велись переговоры? – вопрос Газизову.

- Нет, неправда.

- Переговоры вообще не велись?

- Всплывала эта кандидатура. Но в принципе, когда еще на должность главного тренера "Уфы" назначался Сергей Томаров и помощником к нему пришел Дмитрий Кириченко, вся история просматривалась: мы были готовы к тому, что если что-то произойдет, то дальше Кириченко продолжит работу с командой. Мы действовали согласно определенному плану, который обдумали заранее. (Игорь Новиков)

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