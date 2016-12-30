Шамиль Газизов: "Хочется, чтобы "Уфа" побыстрее попала в еврокубки"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о целях, которые поставлены перед новым главным тренером команда Сергеем Семаком. Контракт с Семак рассчитан на полтора года.

– Какие цели поставлены перед Семаком?

– Сергей Богданович приходит только с одной целью – побеждать в каждом отдельном матче. Естественно, есть внутренние пожелания клуба, с которыми новый тренер согласен. Но мы не такой клуб, чтобы говорить о своих целях.

– Хорошо. Через сколько лет "Уфа" планирует играть в еврокубках?

– Чем быстрее, тем лучше. Мне бы так хотелось. Но для этого должны пройти определенные этапы. Мы движемся вперед.

– На каком вы этапе сейчас?

– Это не начальная стадия, но и не заключительная. На данном этапе мы считаем, что переход Сергея Богдановича – прогресс и для него, и для нас. Другие варианты? Мы сделали ему предложение, и оно было принято. "Зенит" – большой клуб. И они понимают, что тренеры, входящие в их штаб должны прогрессировать. Думаю, если они позовут Семака обратно, то выбор очевиден.