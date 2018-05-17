Шамиль Газизов: "Главный тренер "Уфы" - Семак. С Тихоновым мы не контактировали"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб не общался с главным тренером "Крыльев Советов" Андреем Тихоновым на предмет возможного сотрудничества. Ранее "Р-Спорт" сообщил, что Тихонов является одним из кандидатов на пост наставников уфимцев в случае ухода Сергея Семака в "Зенит". Напомним, в сезоне-2017/18 "Уфа" заняла шестое место и получила право представлять Россию в Лиге Европы.
- Главный тренер "Уфы" - Сергей Богданович Семак. Никаких других тренеров у нас нет, - сказал Газизов.
- Были ли контакты с Тихоновым или другими специалистами?
- Ни с какими тренерами наш клуб не контактировал, включая Тихонова. (Андрей СИЗЯКИН)
grroznyi85
Честно говоря надоел весь этот бред от журналистов. Семак еще не ушел, а нам уже активно тренеров подбирают. Сначала писали что Галактионов точно возглавит "Уфу". Теперь тоже самое про Тихонова пишут. Господа журналисты пожалуйста успокойтесь.
11:31