Шамиль Газизов: "Главный тренер "Уфы" - Семак. С Тихоновым мы не контактировали"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб не общался с главным тренером "Крыльев Советов" Андреем Тихоновым на предмет возможного сотрудничества. Ранее "Р-Спорт" сообщил, что Тихонов является одним из кандидатов на пост наставников уфимцев в случае ухода Сергея Семака в "Зенит". Напомним, в сезоне-2017/18 "Уфа" заняла шестое место и получила право представлять Россию в Лиге Европы.

- Главный тренер "Уфы" - Сергей Богданович Семак. Никаких других тренеров у нас нет, - сказал Газизов.

- Были ли контакты с Тихоновым или другими специалистами?

- Ни с какими тренерами наш клуб не контактировал, включая Тихонова. (Андрей СИЗЯКИН)