Шамиль Газизов: "Если отменить лимит, игрок будет получать столько, сколько он реально стоит"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" отметил, что лемит на легионеров в чемпионате России необходимо отменить. По его словам, это одна из причин плохих результатов нашей национальной команды.

– Время показывает, что лимит – одна из причин таких результатов сборной, - заявил Газизов. - Мы довольно давно не можем показать что-то достойное на крупных турнирах. Наши игроки не уезжают в Европу. Продолжаем вариться в собственном соку, не растем.

– Игроки у нас сытые и особо ни к чему не стремятся?

– Если отменить лимит, то наступит рыночная экономика в футболе. Игрок будет получать столько, сколько он реально стоит. А пока мы варимся в собственном соку и не хотим никуда уезжать, сложно чего-то добиться. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Газизова