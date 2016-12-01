Шамиль Газизов: "Декабрьские матчи надо переносить. Но куда?"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов выразил мнение, что декабрьские матчи необходимо переносить на весну. Он добавил, что это тяжело реализовать, учитывая международные турниры.

– Может не стоит проводить матчи в декабре, а перенести на весну?

– Сейчас уже нужно отыграть все, что по календарю. Такой выдался ноябрь и декабрь. Конечно, хотелось играть в более других погодных условиях.

– Допускаете, что на будущий сезон стоит изначально убрать декабрь из календаря?

– Надо. Но куда переносить? В 2016 году – чемпионат Европы, в 2017-м – Кубок конфедераций, в 2018-м – чемпионат мира. Очень сложно уплотнить календарь.

– Но лучше ведь уплотнить его летом или в начале осени, чем три тура за неделю в ноябре-декабре.

– Согласен с вами. Но раз календарь утвержден, то приходится играть. (Сергей АСТАХОВ)