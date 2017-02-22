Шамиль Газизов: "Давыдов талантливый, но играет не в полную силу"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" подчеркнул, что в зимнее трансферное окно команде удалось укрепиться хорошими игроками. Также Газизов поделился мнением о нападающем "Спартака" Денисе Давыдове.

– Вы довольны тем, как укомплектована команда?

– Так говорить никогда нельзя. Считаю, нам удалось укрепиться хорошими игроками. Думаю, и они, и команда в целом будут прогрессировать.

– Этой зимой к вам перешел Пуцко, до этого – Кротов. Со "Спартаком" у вас налажено хорошее сотрудничество? Кто еще из красно-белых мог у вас оказаться?

– В "Спартаке" много молодых классных футболистов, которым нужна игровая практика в клубах премьер-лиги. У нас более или менее хорошие условия, поэтому ребята переходят к нам с удовольствием. Рад, что руководство московского клуба всегда идет навстречу. Мы договариваемся, находим точки соприкосновения. Это говорит о том, что у них очень хороший менеджмент.

– Давыдов входил в шорт-лист "Уфы"?

– Мне кажется, неправильно делиться такой информацией. Он очень хороший игрок, но, наверное, ему надо что-то поменять. А где он будет играть – в "Спартаке", "Урале", "Крыльях" или, допустим, в "Уфе" – я не знаю.

– В "Уфе" он не потерялся бы?

– Он, как я уже сказал, очень хороший футболист. Раньше подавал надежды. Талантливый. Но что-то мешает ему начать играть в полную силу… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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