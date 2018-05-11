Шамиль Газизов: "Будем горды, если Семак возглавит "Зенит"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что главный тренер его команды Сергей Семак может по завершении сезона возглавить "Зенит".

- "Зенит" на нас по поводу Семака не выходил, - сказал Газизов. - Но я не раз говорил, что если у Сергея Богдановича будет предложение от гранда, мы препятствовать не будем. Такая опция в его контракте есть. Информация о его возможном уходе появляется довольно часто. Поэтому мы спокойно относимся к таким новостям.

Но, конечно, нам будет очень приятно, если наш тренер возглавит такой клуб. Иными словами, будем горды, если Сергей Богданович станет главным тренером "Зенита". Никаких препятствий точно чинить не будем! Если люди так растут, прогрессируют, это надо только приветствовать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Кто возглавит "Зенит"? Ответ - в понедельник