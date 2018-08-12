Шамиль Газизов: "Бизяк в "Уфе"? Ясность будет в понедельник"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" возможный трансфер полузащитника словенского "Домжале" Ловро Бизяка в уфимский клуб. По словам руководителя башкирского клуба, ясность с переходом 24-летнего футболиста может наступить в понедельник.

– Бизяк в "Уфе"? Пока рано об этом говорить. Все будет известно в понедельник, – сказал Газизов. (Игорь НОВИКОВ)

Напомним, Бизяк отметился голом в ворота "Уфы" в матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы. По сумме двух встреч (0:0, 1:1) уфимская команда прошла дальше благодаря голу, забитому в гостях.

Таблица переходов РПЛ //

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