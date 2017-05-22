Шамиль Газиов: "Уфу" покинут футболисты, не имеющие игровой практики"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после общего собрания РФПЛ рассказал, что на этой неделе клуб покинут ряд игроков, передает из офиса лиги корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Стоцкий зарекомендовал себя в этом сезоне. Есть ли по нему предложения?

– Будут – рассмотрим. Они есть, но "Уфу" не устраивают.

– С кем расстанетесь?

– Понимание есть. Объявим в течение недели.

– Это чистка состава или точечная разгрузка?

– Люди, которые не играют. Это будет правильно, если они покинут клуб.

– Как будете заполнять освободившиеся места?

– Придут опытные футболисты – один или два человека.

– Чего ждете от нового сезона?

– Побед в каждом матче. Этот сезон прошел здорово, хочется идти на волне и дальше.

– Еврокубки?

– Так далеко не заглядываем.