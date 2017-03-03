15:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шамиль Асильдаров: "Постараемся, чтобы болельщики гордились "Анжи"

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Нападающий "Анжи" Шамиль Асильдаров на встрече с болельщиками подчеркнул, что игроки не собираются подводить свой клуб. По словам форварда, команда сделает все, чтобы фанаты гордились ими.

- Футболисты не собираются подводить клуб и вас, болельщиков. Поэтому мы сделаем все, что от нас зависит и даже больше, - приводит пресс-служба махачкалинцев слова Асильдарова. - Постараемся, чтобы вы гордились "Анжи" так же, как гордились командой раньше.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_vstretilsja_s_bolel_shhikami_video030317/

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