Шамиль Асильдаров: "Постараемся, чтобы болельщики гордились "Анжи"

Нападающий "Анжи" Шамиль Асильдаров на встрече с болельщиками подчеркнул, что игроки не собираются подводить свой клуб. По словам форварда, команда сделает все, чтобы фанаты гордились ими.

- Футболисты не собираются подводить клуб и вас, болельщиков. Поэтому мы сделаем все, что от нас зависит и даже больше, - приводит пресс-служба махачкалинцев слова Асильдарова. - Постараемся, чтобы вы гордились "Анжи" так же, как гордились командой раньше.