"Шальке" и "Байер" поборются за Смолова?

"Шальке" и "Байер" заинтересованы в приобретении нападающего "Краснодара" Федора Смолова, информирует Daily Mail. Также на игрока пртендует "Вест Хэм". Отмечается, что лондонский клуб наблюдал за игрой форварда сборной России в матче чемпионата России с "Уралом" (1:0), в которой он забил единственный гол.

Ранее появилась информация, что "Вест Хэм" может приобрести Смолова за 15 миллионов фунтов. Также сообщалось об интересе со стороны "Наполи".

Отметим, что контракт форварда с краснодарцами истекает летом 2019 года. В текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Смолов провел 14 матчей, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.