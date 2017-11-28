"Шальке" и "Байер" поборются за Смолова?

"Шальке" и "Байер" заинтересованы в приобретении нападающего "Краснодара" Федора Смолова, информирует Daily Mail. Также на игрока пртендует "Вест Хэм". Отмечается, что лондонский клуб наблюдал за игрой форварда сборной России в матче чемпионата России с "Уралом" (1:0), в которой он забил единственный гол.
Ранее появилась информация, что "Вест Хэм" может приобрести Смолова за 15 миллионов фунтов. Также сообщалось об интересе со стороны "Наполи".
Отметим, что контракт форварда с краснодарцами истекает летом 2019 года. В текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Смолов провел 14 матчей, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.
ПИПКИНПАПА
Да они подирутся! Возьмите себе, нет, возьмите себе!
20:37
inspire
http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-5121391/West-Ham-ready-step-Fyodor-Smolov.html и ведь не врут же, что инфа от дейлимейл
20:31
Edmundo.Baldivieso
В симуляторе?
19:57