Шалимов стал главным тренером "Краснодара", заключив трехлетний контракт

Россиянин Игорь Шалимов утвержден в должности главного тренера "Краснодара". Об этом сообщил генеральный директор клуба Владимир Хашиг. Ранее 47-летний специалист занимал пост исполняющего обязанности главного тренера после отставки Олега Кононова. Отметим, что при Шалимове "Краснодар" провел шесть встреч, в пяти из них команда победила, еще в одной сыграла вничью.

- Игорь Шалимов утвержден на посту главного тренера команды, срок контракта составляет три года, - цитирует ТАСС Хашига.