Шалимов стал главным тренером "Краснодара", заключив трехлетний контракт

Россиянин Игорь Шалимов утвержден в должности главного тренера "Краснодара". Об этом сообщил генеральный директор клуба Владимир Хашиг. Ранее 47-летний специалист занимал пост исполняющего обязанности главного тренера после отставки Олега Кононова. Отметим, что при Шалимове "Краснодар" провел шесть встреч, в пяти из них команда победила, еще в одной сыграла вничью.
- Игорь Шалимов утвержден на посту главного тренера команды, срок контракта составляет три года, - цитирует ТАСС Хашига.
П_о_в_а_р
Platinum1991 - Уровень и класс команды определяется временем затраченным на тренировках! На ТРЕНИРОВКАХ!!! Надо больше тренироваться и меньше тусоваться – и тогда ВСЁ получится! Усиление командной игры отрабатывается на ТРЕНИРОВКАХ и с НЕБА оно не падает!!! ------------------------------- На тренировках! НА ТРЕНИРОВКАХ!!! НА ТРЕНИРОВКАХ, ПИЛЯТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! З.Ы. жаль шрифта больше капсового нет.) на третье "НА ТРЕНИРОВКАХ" не хватило.)
15:52
bobik777
Интересно,а что по этому поводу думают болельщики Кубани?
15:48
Москвич1985
хорошая новость! Шалимов еще в 2003 г. в процессе работы с Ураланом обнаружил интересные тренерские задатки и сейчас, на мой взгляд, заслужил этот шанс. Было бы здорово, если появится еще один самобытный российский тренер. Вообще хотелось бы, чтобы и другие известные в прошлом футболисты, уже поработавшие самостоятельно (например, Юран, Сергей Овчинников и т.д.) получили еще шанс поработать главными тренерами.
15:34
Dragan
Игорь Михайлович думаю,что Ваша "итальянская" интуиция поможет добиться "Краснодару" новых футбольных высот.Удачи,успехов и здоровья Вам!Foggia,Inter,Udinese,Bologna,il Napoli si ricordano e amano.Ho molto rispetto.С уважением Дмитрий.
15:30
xueks
идет хорошо, всего 4 очка до первого места, как обычно ушел из бестрофейника и выиграет
15:28
Platinum1991
ПОЗДРАВЛЯЕМ Игоря Шалимова с утверждением в должности главного тренера "Краснодара"! Шаг рискованный, как и увольнение Кононова. В любом случае, желаем Игорю Шалимову, на этом высоком тренерском посту, БОЛЬШИХ футбольных ДОСТИЖЕНИЙ! Будем ТОЛЬКО рады за Игоря! Впереди разгар чемпионата и игры в Европе и Игорю есть над чем работать. Уровень и класс команды определяется временем затраченным на тренировках! На ТРЕНИРОВКАХ!!! Надо больше тренироваться и меньше тусоваться – и тогда ВСЁ получится! Усиление командной игры отрабатывается на ТРЕНИРОВКАХ и с НЕБА оно не падает!!! Однозначно! Надо много трудиться, чтобы на футбольном поле было легко! Тяжело в учении - ЛЕГКО в игре! Футбол игра техничная и многогранная и всем аспектам футбольной игры надо уделять должное внимание! Даже дисциплина и та на поле хромает у игроков! Это НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ! А тренировки должны быть НЕ ИЗНУРИТЕЛЬНЫМИ, а раскрепощёнными и разноплановыми, включая и работу над ошибками! А тренировки КЛЮЧ к успеху на поле в игре тура! Вперёд Краснодар! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!
15:06