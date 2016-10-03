14:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шалимов стал главным тренером "Краснодара", заключив трехлетний контракт

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Россиянин Игорь Шалимов утвержден в должности главного тренера "Краснодара". Об этом сообщил генеральный директор клуба Владимир Хашиг. Ранее 47-летний специалист занимал пост исполняющего обязанности главного тренера после отставки Олега Кононова. Отметим, что при Шалимове "Краснодар" провел шесть встреч, в пяти из них команда победила, еще в одной сыграла вничью.

- Игорь Шалимов утвержден на посту главного тренера команды, срок контракта составляет три года, - цитирует ТАСС Хашига.

 


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3673671

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КОММЕНТАРИИ (6)
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П_о_в_а_р

Platinum1991 - Уровень и класс команды определяется временем затраченным на тренировках! На ТРЕНИРОВКАХ!!! Надо больше тренироваться и меньше тусоваться – и тогда ВСЁ получится! Усиление командной игры отрабатывается на ТРЕНИРОВКАХ и с НЕБА оно не падает!!! ------------------------------- На тренировках! НА ТРЕНИРОВКАХ!!! НА ТРЕНИРОВКАХ, ПИЛЯТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! З.Ы. жаль шрифта больше капсового нет.) на третье "НА ТРЕНИРОВКАХ" не хватило.)

15:52

bobik777

Интересно,а что по этому поводу думают болельщики Кубани?

15:48

Москвич1985

хорошая новость! Шалимов еще в 2003 г. в процессе работы с Ураланом обнаружил интересные тренерские задатки и сейчас, на мой взгляд, заслужил этот шанс. Было бы здорово, если появится еще один самобытный российский тренер. Вообще хотелось бы, чтобы и другие известные в прошлом футболисты, уже поработавшие самостоятельно (например, Юран, Сергей Овчинников и т.д.) получили еще шанс поработать главными тренерами.

15:34

Dragan

Игорь Михайлович думаю,что Ваша "итальянская" интуиция поможет добиться "Краснодару" новых футбольных высот.Удачи,успехов и здоровья Вам!Foggia,Inter,Udinese,Bologna,il Napoli si ricordano e amano.Ho molto rispetto.С уважением Дмитрий.

15:30

xueks

идет хорошо, всего 4 очка до первого места, как обычно ушел из бестрофейника и выиграет

15:28

Platinum1991

ПОЗДРАВЛЯЕМ Игоря Шалимова с утверждением в должности главного тренера "Краснодара"! Шаг рискованный, как и увольнение Кононова. В любом случае, желаем Игорю Шалимову, на этом высоком тренерском посту, БОЛЬШИХ футбольных ДОСТИЖЕНИЙ! Будем ТОЛЬКО рады за Игоря! Впереди разгар чемпионата и игры в Европе и Игорю есть над чем работать. Уровень и класс команды определяется временем затраченным на тренировках! На ТРЕНИРОВКАХ!!! Надо больше тренироваться и меньше тусоваться – и тогда ВСЁ получится! Усиление командной игры отрабатывается на ТРЕНИРОВКАХ и с НЕБА оно не падает!!! Однозначно! Надо много трудиться, чтобы на футбольном поле было легко! Тяжело в учении - ЛЕГКО в игре! Футбол игра техничная и многогранная и всем аспектам футбольной игры надо уделять должное внимание! Даже дисциплина и та на поле хромает у игроков! Это НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ! А тренировки должны быть НЕ ИЗНУРИТЕЛЬНЫМИ, а раскрепощёнными и разноплановыми, включая и работу над ошибками! А тренировки КЛЮЧ к успеху на поле в игре тура! Вперёд Краснодар! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!

15:06

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