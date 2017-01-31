Шалимов пожелал Быстрову стать российским Буффоном

Игроки "Краснодара" и тренерский штаб команды во главе с Игорем Шалимовым поздравили полузащитника Владимира Быстрова с 33-летием. В текущем сезоне игрок провел в составе "быков" 11 матчей.
– Володя, желаем тебе, чтобы ты нас радовал в футболе еще лет 5-6, до сорока, и был нашим Буффоном российским, – приводит пресс-служба "Краснодара" слова Шалимова. – И главное – без травм.
"Володя, желаем, чтоб ты был нашим Буффоном российским!"– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 31 января 2017 г.
Главный тренер и команда поздравляют Быстрова: https://t.co/GCjtlWnIAA
Солист Мак
Я бы на месте Буффона обиделся и подал в суд на шалимова.
18:39 31 января