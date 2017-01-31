17:37 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шалимов пожелал Быстрову стать российским Буффоном

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Игроки "Краснодара" и тренерский штаб команды во главе с Игорем Шалимовым поздравили полузащитника Владимира Быстрова с 33-летием. В текущем сезоне игрок провел в составе "быков" 11 матчей. 

– Володя, желаем тебе, чтобы ты нас радовал в футболе еще лет 5-6, до сорока, и был нашим Буффоном российским, – приводит пресс-служба "Краснодара" слова Шалимова. – И главное – без травм.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Солист Мак

Я бы на месте Буффона обиделся и подал в суд на шалимова.

18:39 31 января

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