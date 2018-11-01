Шалимов - о Рианчо: "Вообще не знаю, кто это. Не думаю, что это вариант Карреры, который может пройти во второй раз"

Экс-полузащитник "Спартака" Игорь Шалимов, который сейчас работает главным тренером "Химок", в интервью "СЭ" заявил, что ничего не знает об исполняющем обязанности главного тренера красно-белых Рауле Рианчо. Он также добавил, что главный вопрос применительно к Рианчо – останется он или нет после назначения нового главного тренера

– Кем вам видится Рианчо?

– Вообще не знаю, кто это. Не думаю, что это вариант Карреры, который может пройти во второй раз. Потому что Массимо выступал на высоком уровне в "Ювентусе", был классным футболистом. Трудился в тренерском штабе туринцев – а это многое значит. Думаю, что главный вопрос применительно к Рианчо – останется он или нет после назначения нового главного тренера.

– Верите в совмещение постов главного тренера в сборной и в "Спартаке"?

– Не вижу смысла обсуждать, потому что это просто невозможно.

– Вы работали с Олегом Кононовым в "Краснодаре". Логика его назначения понятна – спартаковский стиль, комбинационный футбол. Подходит?

– Трудился с Олегом Георгиевичем полгода как помощник, мнение о нем как о специалисте сложилось. Но прошло уже почти три года, тренеры развиваются, прибавляют. Думаю, что он, наверное, поменялся – это точно не тот Кононов, который работал в "Краснодаре".

Говорят об атакующем футболе – а сейчас он точно есть? Был в "Краснодаре", когда играли Широков, Измайлов… Потом последовал "Ахмат", сейчас – "Арсенал". Смотрю почти все игры РПЛ, и не вижу у туляков никакого атакующего футбола. По мне, это просто разговоры.

Игорь Шалимов: "Не согласен с тем, что Карреру слил Глушаков"