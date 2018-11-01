Шалимов - о Федуне: "Владелец "Спартака" подобрал команду после периода развала, сделал большое дело. И спустя время люди это оценят"

Экс-полузащитник "Спартака" Игорь Шалимов, который сейчас работает главным тренером "Химок", в интервью "СЭ" выделил заслуги владельца красно-белых, Леонида Федуна. Он отметил, что спустя время болельщики оценят вклад Федуна в команду.

– В интервью "СЭ" Олег Романцев заявил, что чемпионство "Спартака" – заслуга Аленичева, а Каррера лишь пользовался багажом. Согласны?

– Невозможно воспользоваться багажом на таком временном промежутке. Романцев поддерживает своих, тех, кого тренировал – Аленичева, Титова, Карпина… И я бы поддерживал, это нормально.

– Даже если он так не думает, стоит ли произносить то, что сказал Романцев?

– Необходимо поддерживать своих. Потому что они – свои.

– Сейчас болельщицкая среда красно-белых расколота – одни за Карреру, другие против. Вы за кого?

– Я редко бываю на матчах “Спартака", но иногда попадаю на них. Подходят фанаты, просят сфотографироваться, вспоминают старые времена. Спартаковские болельщики благодарные. Ни разу от них не слышал плохих слов. Понятно, что и Массимо любят. Но точно так же фаны благодарны и Романцеву, и Титову, и Мостовому, и Гаврилову. Они помнят и чтят Черенкова.

Всем, кто играл в команде и оставил добрую память, они признательны. Отдельно хочу сказать о Федуне. Владелец "Спартака" подобрал команду после периода развала, сделал большое дело, клуб прошел серьезный путь. Потратил много времени, денег. И спустя время люди это оценят. Болельщики у красно-белых не злые, раскол ни к чему.

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