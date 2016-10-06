Шалимов назначен главным тренером "Краснодара"

Игорь Шалимов утвержден в должности главного тренера "Краснодара", сообщает клубная пресс-служба. Контракт специалиста будет действовать до лета 2019 года. Ранее 47-летний россиянин занимал пост исполняющего обязанности главного тренера после отставки Олега Кононова. К настоящему моменту "быки" под руководством Шалимова провели 6 официальных матчей, в которых одержали 5 побед и один раз сыграли вничью.