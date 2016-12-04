"Шахтер" Головин получил "Первую пятерку"

В Геологическом музее в центре Москвы прошла церемония вручения ежегодной национальной премии "Первая пятерка". По итогам голосования за звание лучшего молодого игрока премьер-лиги в сезоне-2015/16 лауреатом стал полузащитник ЦСКА Александр Головин. Второе место занял нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов. Третьим стал защитник "Анжи" Георгий Тигиев. В голосовании 20-летний Головин набрал 277 баллов. Его назвали лучшим 84 из 100 специалистов из числа руководителей футбольных ведомств и клубов, тренеров, журналистов и экспертов.

Сегодняшнюю церемонию посетил главный тренер армейцев Леонид Слуцкий. Также поздравить футболиста пришла многократная чемпионка мира по фехтованию Софья Великая. Из родного города Головина Калтан в Кемеровской области прилетела семья Головиных – родители, младший брат и первый тренер. Калтан – шахтерский город, поэтому Головина для награждения нарядили в шахтера: надели каску с фонарем и измазали лицо сажей.

Хавбек стал пятым игроком ЦСКА, получившим "Первую пятерку". Ранее это удавалось Игорю Акинфееву (2005), Алану Дзагоеву (2008), Георгию Щенникову (2009) и Константину Базелюку (2013). (Филипп ПАПЕНКОВ)